Tote nach Explosion in Koran-Schule in Pakistan

In einer Koran-Schule in Pakistan ist eine Bombe explodiert. Mindestens 7 Kinder wurden dabei getötet, etwa 70 weitere Kinder wurden verletzt. Viele der Kinder befinden sich in einem kritischen Zustand. Es könnte also noch mehr Tote geben. In den Krankenhäusern der Stadt wurde der Notstand ausgerufen. Die Polizei war in Alarm-Bereitschaft.