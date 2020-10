Der Weltspartag wird wegen der Corona-Krise verlängert

Am 31. Oktober ist Weltspartag. An dem Tag gehen viele Menschen in Österreich in die Bank. Dort gibt es Geschenke für Bank-Kunden und Kindern wird erklärt, was Geld sparen ist. Wegen der Corona-Krise ist aber heuer nicht nur an einem Tag Weltspartag. Der Weltspartag wird über Wochen hin stattfinden.