Der ehemalige Schauspieler Sean Connery wird 90

Der ehemalige Schauspieler Sean Connery feiert am Dienstag seinen 90. Geburtstag. Connery wurde durch seine Rolle als Geheimagent James Bond in den 1960er-Jahren weltberühmt. Für viele ist er auch heute noch der beste James Bond von allen. Bond-Erfinder Ian Fleming mochte Connery am Anfang aber nicht. Später änderte Fleming aber den Geburtsort von seiner Figur James Bond in den Geburtsort von Sean Connery in Schottland.