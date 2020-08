Suche nach Vermissten nach Hauseinsturz in Indien

Nach dem Einsturz von einem 5-stöckigen Wohnhaus in Indien haben Rettungskräfte am Dienstag noch immer nach vielen Vermissten gesucht. Bisher wurden 11 tote Menschen gefunden. In dem Wohnhaus waren 47 Wohnungen. Die Behörden schätzen, dass noch 20 bis 70 Menschen unter den Trümmern von dem Haus liegen könnten. Viele Bewohner von dem Haus konnten sich noch in letzter Minute retten.