In Österreich werden für Sommerschulen noch Lehrer gesucht

Diesen Herbst werden 500 Schulen in Österreich 2 Wochen früher in das Schuljahr starten. Die Bezeichnung dafür ist Sommerschule. In diesen 500 Schulen wird es für Schüler dann Nachhilfe-Unterricht vor allem in Deutsch geben. Schon 23.000 Schüler wurden für die Sommerschulen angemeldet.