Österreichs Schüler sollen eigene tragbare Computer bekommen

Die Diakonie findet die Idee gut, alle Schüler mit den notwendigen technischen Geräten auszustatten. Sie erinnert gleichzeitig daran, dass viele Schüler weitere Funktionen und unterstützende Technologien benötigen. Zum Beispiel Schüler, die sich sprachlich nicht so gut mitteilen können. In Österreich sind das rund 63.000 Schüler.

Für sie gibt es zum Beispiel eine Mund-Maus oder eine Augen-Steuerung für den Computer. Die Diakonie fordert von der Regierung, dass auch diese Schüler die notwendigen Hilfsmittel bekommen.

Erklärung: Diakonie

Die Diakonie ist eine Hilfsorganisation der Kirche. Sie setzt sich in sehr vielen Bereichen ein, in denen die Menschen Unterstützung brauchen. Zum Beispiel in der Kindererziehung, in der Altenpflege oder auch in Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.