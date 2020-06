ÖVP gewann Gemeinderats-Wahlen in der Steiermark

In der Steiermark haben am Sonntag in den Städten und Orten die Gemeinderats-Wahlen stattgefunden. Die ÖVP bekam 47,18 Prozent der Stimmen und gewann die Gemeinderats-Wahlen deutlich. Im Vergleich zu den letzten Wahlen gewann die ÖVP fast 5 Prozent dazu. In der Landes-Hauptstadt Graz wurde allerdings nicht gewählt.