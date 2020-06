Artistin turnte in 65 Meter Höhe auf einem Windrad

Am 15. Juni wird der Tag des Windes gefeiert. Die Hersteller von Windenergie machen an diesem Tag Werbung für ihre Projekte. Eine aufregende Aktion gibt es dazu von der Windkraft-Anlage in Lichtenegg in Niederösterreich. Die Artistin Stefanie Millinger zeigte auf den Rotorblättern des Windrades tolle Turn-Kunststücke.