Lokal an der Neuen Donau in Wien abgebrannt

Am Mittwoch ist es in Wien in einem Lokal am Ufer der Neuen Donau zu einem starken Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit 70 Personen und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnte das Feuer schnell löschen, das Lokal wurde aber trotzdem völlig zerstört. Andere Gebäude in der Nähe des Lokals waren von dem Feuer nicht betroffen.