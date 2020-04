4-jähriges Mädchen durch Fenstersturz gestorben

In Wien ist am Donnerstag ein 4-jähriges Mädchen bei einem Fenstersturz gestorben. Laut Polizei hat sich das Mädchen wohl an das Fenster im 6. Stock angelehnt. Die Rettung konnte nichts mehr für das kleine Mädchen tun.

© APA (Symbolbild)

In der Wohnung waren neben den Eltern noch weitere Verwandte. In ihrem Zimmer war ein 33-jähriger Mann, als das Mädchen abstürzte. Er sagte der Polizei, dass das Fenster aufging als sich das Mädchen dagegen angelehnt hat und er wollte sie noch festhalten. Dieser Fall war bereits der 3. Fenstersturz in Wien in rund einer Woche.