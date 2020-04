Queen Elizabeth die Zweite feiert ihren 94. Geburtstag

Queen Elizabeth die Zweite feiert am 21. April ihren 94. Geburtstag. Sie ist die Königin von Großbritannien. Queen (ausgesprochen: Kwien) ist das englische Wort für Königin.

© APA (AFP)

Elizabeth die Zweite wurde 1952 zur Königin gekrönt. Normalerweise wird ihr Geburtstag in Großbritannien groß gefeiert. Auf Gebäuden werden Fahnen befestigt. Auch Kanonen werden zu Ehren der Queen in London abgefeuert. Doch wegen dem Corona-Virus hat die Queen für heuer die Feiern abgesagt. Sie findet, dass eine Feier in Zeiten von Corona einfach nicht passt.