Die Ausgangs-Beschränkungen in Österreich wegen dem Corona-Virus sind verlängert worden. Bis Ende April darf man nur dann nach draußen, wenn man in die Arbeit muss oder Einkaufen geht. Auch Spazierengehen darf man. Draußen muss man aber mindestens einen Meter Abstand zu anderen Menschen halten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die Masken-Pflicht gilt bisher in Supermärkten und Drogeriemärkten. Nach Ostern öffnen auch wieder kleine Geschäfte sowie Baumärkte und Gartenmärkte. Dann muss man auch in diesen Geschäften eine Schutz-Maske tragen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Taxis gilt nach Ostern die Masken-Pflicht. Ausgenommen davon sind Kinder bis 6 Jahren.

Zu Begräbnissen dürfen wegen dem Corona-Virus nur wenige Angehörige kommen. Nun gilt diese Regel auch für Hochzeiten.