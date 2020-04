Kleinere Geschäfte dürfen trotz Corona nach Ostern wieder öffnen

Der Corona-Virus macht noch immer viele Menschen in Österreich krank. Trotzdem dürfen manche Geschäfte in Österreich nach Ostern wieder öffnen. Das betrifft aber nicht alle Geschäfte. Nach Ostern dürfen etwa Baumärkte und Gartenmärkte öffnen. Auch kleine Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern dürfen wieder aufsperren. Ab Anfang Mai dürfen dann alle Geschäfte wieder öffnen. Dazu gehören auch sogenannte Dienstleister wie Friseure. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag.

In Österreich gelten derzeit auch Maßnahmen, damit sich das Corona-Virus nicht so schnell verbreitet. Man darf also wirklich nur dann nach draußen gehen, wenn man in die Arbeit muss oder Lebensmittel einkaufen geht. Auch Spazierengehen darf man. Draußen muss man aber mindestens einen Meter Abstand zu anderen Menschen halten. Diese Maßnahmen sollen noch bis Ende April gelten.

Veranstaltungen sind bis Ende Juni verboten. Restaurants, Hotels und Schulen werden wahrscheinlich bis Mitte Mai geschlossen bleiben. Die Matura und andere wichtige Abschluss-Prüfungen sollen unter speziellen Sicherheits-Maßnahmen stattfinden können.