Weiterer Rückgang bei Corona-Erkrankten in Österreich

Am Dienstag hat es in Österreich einen weiteren Rückgang bei den am Corona-Virus erkrankten Menschen gegeben. Zurzeit sind etwa 8.000 Menschen daran erkrankt. Am vergangenen Freitag waren es noch fast 9.000 Menschen. Seit Montag sind mehr als 580 Menschen wieder gesund. Im gleichen Zeitraum haben sich etwa 330 Menschen mit dem Virus angesteckt. Das heißt es sind mehr Menschen gesund geworden als krank.