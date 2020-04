Kommt das Corona-Virus vom Schuppen-Tier oder der Fledermaus ?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

SARS-CoV-2 ist einem Virus sehr ähnlich, den Fledermäuse in sich haben. Fledermäuse werden aber durch diesen Virus nicht krank. Man hat zudem herausgefunden, dass Schuppen-Tiere auch SARS-CoV-2-Viren in sich haben. Der Virus ist also irgendwann von der Fledermaus in ein Schuppen-Tier gekommen.Schuppen-Tiere werden in China gerne gegessen. Die Schuppen der Tiere werden aber auch für chinesische Medikamente verwendet. So ist der Virus wahrscheinlich zu den Menschen gekommen. Man sagt dazu: Das Virus ist übergesprungen.