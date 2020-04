Masken-Pflicht in Supermärkten zum Schutz gegen Corona-Virus

Wegen dem Corona-Virus beginnt am Mittwoch die Schutzmasken-Pflicht beim Einkaufen. Das hat die Regierung von Österreich befohlen. Supermärkte und Drogerien soll man nur noch mit einer Maske vor Mund und Nase betreten. Ab Montag ist es dann strenge Pflicht. Man muss sich also an die Regel halten. Die Masken werden vor den Supermärkten verteilt. In kleinen Einkaufs-Geschäften gilt die Regel nicht. Wenn man glaubt, krank zu sein, darf man nicht mehr Einkaufen gehen.