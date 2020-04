3.500 zusätzliche Zivildiener ab Mittwoch im Dienst

Seit Mittwoch helfen 3.500 zusätzliche Zivildiener bei der Betreuung von alten und kranken Menschen in Österreich mit. Vor allem helfen die Zivildiener in Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen. Sie sollen dort wegen dem Corona-Virus kranke Mitarbeiter ersetzen. Die Zivildiener werden aber auch beim Transport von Menschen im Rettungsauto helfen. Zivildiener sind Männer, die nicht zum Militär gehen wollen. Sie helfen dafür sehr oft in sozialen Bereichen des Landes.