Wegen des Corona-Virus schließt die EU die Außen-Grenzen

Wegen des Corona-Virus schließt die EU ihre Außen-Grenzen und lässt niemand mehr einreisen. Das Einreise-Verbot betrifft alle Länder, die nicht Mitglied in der EU sind. Die Maßnahme gilt ab Dienstag am Nachmittag für 30 Tage. Damit will die EU alle Reisen verhindern, die nicht notwendig sind.