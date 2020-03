Maßnahmen gegen Corona-Virus bleiben für diese Woche

Facebook

Schulen und Kindergärten sperren nicht zu. Es sollen aber nur Kinder dorthin gebracht werden, die sonst nicht betreut werden können. Am Montag wurden auch nur wenige Kinder in die Schulen gebracht. So waren in rund 50 Wiener Schulen höchstens 20 Schüler in einer Schule. In manche Neuen Mittelschulen kam gar kein Schüler. Auch in Kärnten und in der Steiermark waren nur wenige Kinder in den Schulen.

In Österreich sind mehr als 1.000 Menschen am Corona-Virus erkrankt. Ein Corona-Todesfall wurde bisher vom Gesundheitsministerium bestätigt. Bei 2 weiteren Menschen besteht der Verdacht, dass sie auch durch den Corona-Virus gestorben sind.