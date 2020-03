Wieviele Menschen sind am Corona-Virus erkrankt?

In Österreich sind bis Montag in der Früh 959 Menschen am Corona-Virus erkrankt. Bis jetzt sind 2 Menschen in Österreich an der Krankheit gestorben. 6 Personen sind schon wieder gesund. Bei den meisten Personen verläuft die Krankheit sehr schwach. Für ältere Menschen kann die Krankheit aber sehr gefährlich werden.