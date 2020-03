Bereits rund 140 Corona-Fälle in Österreich

Bis Montag am Nachmittag hat es rund 140 Menschen in Österreich gegeben, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Die meisten kommen aus Niederösterreich, Wien und Tirol. Getestet wurden schon mehr als 4.700 Menschen in Österreich.

Zusätzlich zu den Corona-Fällen gibt es in Österreich gerade über 100.000 Menschen, die an Grippe erkrankt sind. Die österreichische Regierung will verhindern, dass sich der Corona-Virus gleichzeitig mit der Grippe ausbreitet. Denn das könnte das österreichische Gesundheits-System überlasten, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Was genau die Regierung tun will, sagte Kurz noch nicht.