Ex-FPÖ-Chef Strache kandidiert für die DAÖ

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kandidiert bei der Wien-Wahl im Herbst für die neue Partei DAÖ. Das sagte Strache beim Treffen der DAÖ am Aschermittwoch in Wien."Es wird diesen Neustart mit mir geben", sagte Strache.

© APA

Im Dezember traten in Wien 3 Abgeordnete des Gemeinderats aus der FPÖ aus und gründeten eine eigene Partei. Sie heißt "Die Allianz für Österreich", abgekürzt DAÖ. Die DAÖ wollte von Anfang an Strache als Spitzenkandidat bei der Gemeinderats-Wahl in Wien haben.

Erklärung: Landtag und Gemeinderat

Der Landtag ist wie ein Parlament für ein Bundesland. Im Landtag sitzen Politiker von verschiedenen Parteien. Diese Politiker nennt man auch Abgeordnete. Sie beschließen Gesetze, die nur in dem einzelnen Bundesland gelten.

Städte und Orte haben einen Gemeinderat. Die Stadt Wien ist gleichzeitig auch ein Bundesland. Deshalb ist der Wiener Gemeinderat gleichzeitig der Landtag von Wien.