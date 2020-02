Die Österreicher gehen oft zu Fuß

2 Drittel der Österreicher gehen oft zu Fuß. Das hat eine Umfrage ergeben. Vor allem in den Städten gehen viele zu Fuß zum Einkaufen oder zur Arbeit. In Wien sind es sogar 78 Prozent, die das tun.

In kleineren Orten gehen nur 58 Prozent der Befragten oft zu Fuß. Das liegt zum Beispiel daran, dass viele Geschäfte nicht in den Orten sondern weit außerhalb liegen. In großen Städten gibt es viel mehr Geschäfte, die man leicht zu Fuß erreichen kann. Zu Fuß gehen hat viele Vorteile. Es ist gesund, umweltfreundlich und gratis.