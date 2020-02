50 Verletzte in Deutschland nachdem Auto in Faschings-Umzug raste

Am Montag ist in der deutschen Stadt Volkmarsen ein Mann mit seinem Auto in einen Faschings-Umzug gerast. Dabei wurden 50 Personen verletzt. Unter den Verletzten waren auch viele Kinder. Der Fahrer von dem Auto wurde von der Polizei festgenommen.