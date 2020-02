Beim Lotto gibt es am Mittwoch einen Sechsfach-Jackpot

Beim Lotto in Österreich hat mehrere Runden lang niemand die richtigen 6 Zahlen getippt. ´Auch beim Fünffach-Jackpot am Sonntag hatte niemand die richtigen Zahlen auf dem Lotto-Schein. Deshalb gibt es bei der Lotto-Ziehung am nächsten Mittwoch einen Sechsfach-Jackpot.