ÖBB-Zug aus Italien wegen Verdachts auf Corona-Virus gestoppt

Ein Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist in der Nacht auf Montag an der Grenze zwischen Österreich und Italien gestoppt worden. 2 Personen im Zug aus Italien hatten nämlich Husten und Fieber. Es bestand der Verdacht auf Corona-Virus. In Italien gab es nämlich viele am Corona-Virus Erkrankte.