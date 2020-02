Schon mehr als 2.000 Tote durch das Corona-Virus in China

Die Zahl der Toten durch das Corona-Virus in China ist wieder gestiegen. Es starben schon mehr als 2.000 Menschen an der Krankheit. Rund 75.000 Menschen sind an dem Virus erkrankt. Außerhalb von China gab es durch das Corona-Virus bisher 5 Tote und fast 1.000 Erkrankungen.