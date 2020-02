Richard Lugner nimmt Ornella Muti zum Opernball mit

Der österreichische Geschäftsmann Richard Lugner bringt jedes Jahr einen berühmten Gast zum Wiener Opernball. Am Freitag gab er den Namen von seiner Begleitung bekannt. Es wird heuer die Schauspielerin Ornella Muti aus Italien sein. Der Opernball findet am 20. Februar in der Staatsoper in Wien statt.