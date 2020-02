Grippe-Welle in Österreich ist jetzt wahrscheinlich auf dem Höhepunkt

Die Grippe-Welle in Österreich ist jetzt wahrscheinlich auf ihrem Höhepunkt. Das heißt, dass gerade sehr viele Menschen an der Grippe erkranken. Alleine in Wien sind in der letzten Woche 14.000 Neu-Erkrankungen gemeldet worden. In Graz sind über 6.500 Menschen krank geworden.