Zahl der in Österreich lebenden Menschen ist weiter gestiegen

In Österreich leben immer mehr Menschen. Im Jahr 2019 stieg die Bevölkerungszahl auf 8.902.600 Menschen. Das sind 0,5 Prozent oder 43.825 Menschen mehr als im Jahr 2018. Den stärksten Zuwachs an Menschen gab es in Wien und in Vorarlberg.