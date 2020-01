In Wien wurde eine junge Frau erwürgt

Am Dienstag ist in einer Wohnung in Wien eine tote junge Frau gefunden worden. Ihr Vater fand die Leiche der 25-jährigen Frau. Nun hat die Polizei einen 37 Jahre alten Mann verhaftet. Er war der Freund der Frau und soll sie getötet haben.