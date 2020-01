4 Brände auf selben Grundstück in nur 8 Tagen

Am Mittwoch hat es auf einem Grundstück in Oberösterreich bereits zum 4. Mal innerhalb von nur 8 Tagen gebrannt. Vorigen Dienstag brannte ein Haufen Brennholz und ein Auto. Das Fahrzeug parkte vor dem Haus. Vor 2 Tagen brannte die Garage und am Mittwoch dann der Keller.