Wiener Müll-Wächter sind sehr oft im Einsatz

In Wien gibt es die so genannten "Waste Watcher". Das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch "Müll Wächter". Sie passen also auf, dass die Menschen ihren Müll in die richtigen Mülltonnen oder Mistkübel werfen. Im vergangenen Jahr teilten die "Waste Watcher" mehr als 9.600 Strafen aus.