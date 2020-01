Thiem steht im Halbfinale der Australian Open

Facebook

Das Spiel war sehr spannend und Thiem konnte 3 von 4 Sätzen sehr knapp gewinnen. Thiem ist erst der 2. Österreicher, der bei dem großen Tennis-Turnier in Australien im Halbfinale spielt. Dort will er am Freitag auch den Deutschen Alexander Zverev besiegen, um in das Finale zu kommen.

Erklärung: Australian Open

Die Australian Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Sie finden jedes Jahr im Jänner in der Stadt Melbourne in Australien statt. Die besten 128 Spieler der Welt nehmen daran teil. Um das Turnier zu gewinnen, muss man 7 Spiele hintereinander gewinnen. Wer ein Spiel verliert, ist ausgeschieden.