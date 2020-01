Dominic Thiem gewinnt sein erstes Spiel bei den Australian Open

Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem hat beim Tennis-Turnier in Melbourne sein erstes Spiel gewonnen. Thiem feierte am Dienstag in der 1. Runde gegen Adrian Mannarino aus Frankreich mit 6:3,7:5,6:2 einen klaren Sieg. In der 2. Runde des Turniers, das auch Australian Open genannt wird, spielt Thiem gegen Alex Bolt aus Australien. Auch in diesem Spiel ist Thiem der klare Favorit.