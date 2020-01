Starke Gewitter über Brand-Gebieten in Australien

Seit Oktober gab es in Australien sehr große Busch-Brände. In den letzten Tagen regnete es aber. Der Regen half zwar beim Löschen der Busch-Brände, aber das Wetter macht jetzt andere Probleme.

© APA (AFP)

Starke Gewitter brachten am Montag Sturm und Hagel. In den Städten Canberra und Melbourne fielen riesige Hagelkörner vom Himmel, und der Sturm riss Äste von den Bäumen. In anderen Teilen Australiens gab es Sandstürme. Dadurch wurde es tagsüber teilweise so dunkel wie in der Nacht.