Iran schoss Raketen auf US-Stützpunkt im Irak

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran verschärft sich. Am Freitag töteten die USA einen iranischen General bei einem Angriff im Irak. Das verschlimmerte den Streit zwischen den USA und dem Iran. Daraufhin kündigte der Iran Gegenangriffe an. Als Rache griff der Iran am Mittwoch Stützpunkte von US-Soldaten im Irak mit Raketen an. Seitdem ist die Lage noch angespannter.