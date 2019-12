Streik von Germanwings-Flugbegleitern in Deutschland

An mehreren Flughäfen in Deutschland hat in der Nacht auf Montag ein dreitägiger Streik von der Flug-Gesellschaft Germanwings begonnen. Etwa 180 Flügen fallen in ganz Deutschland bis Neujahr aus, weil Flugbegleiter nicht arbeiten. Von dem Streik sind auch mehrere Flüge von und nach Österreich betroffen.