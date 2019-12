Teil-Sperre der Wiener U-Bahn-Linie U1 beendet

Die Teil-Sperre der U-Bahn-Linie U1 in Wien ist beendet. Die U1 wurde wegen einem Brand am vergangenen Montag von der Station Haupt-Bahnhof bis zur Station Schwedenplatz gesperrt. Bei dem Brand wurden wichtige Kabel beschädigt. Diese wurden in den vergangen Tagen von mehr als 100 Mitarbeitern ausgetauscht. Damit konnte die Teil-Sperre schon am Freitag beendet werden und nicht wie vorher gedacht erst am Montag.