Erling Haaland ist Österreichs Fußballer des Jahres 2019

Der Fußball-Spieler Erling Haaland aus Norwegen hat die Auszeichnung "Österreichs Fußballer des Jahres 2019" erhalten. Das entschieden die Trainer der 12 Bundesliga-Mannschaften in Österreich. Haaland hat für Red Bull Salzburg in 22 Spielen insgesamt 28 Tore erzielt. 8 davon erzielte er in der Champions League.