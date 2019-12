Busch-Brände in Australien wegen großer Hitze kaum zu löschen

Seit rund 2 Monaten gibt es in Australien starke Busch-Brände. Durch die große Hitze sind die Brände nur schwer zu löschen. In Australien ist gerade Hochsommer. Die durchschnittliche Höchst-Temperatur in Australien betrug am Dienstag 40,9 Grad. im Süden war es mit 46,5 Grad am heißesten.