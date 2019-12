Russland und Ukraine vereinbaren Waffenruhe für die Ost-Ukraine

In der Ukraine herrscht seit Jahren ein Bürgerkrieg. Der Ost-Teil von der Ukraine will zu Russland, der Rest von der Ukraine kämpft dagegen. Die Ost-Ukraine wird von Russland unterstützt. Nun wollen die Ukraine und Russland den Bürgerkrieg in der Ukraine offenbar beenden.