48-jährige Frau in Niederösterreich erstochen

In Niederösterreich ist am Sonntag am Abend eine tote Frau entdeckt worden. Die Polizei fand in einer Wohnung im Bezirk Mistelbach die Leiche der 48-jährigen Frau. Sie war erstochen worden, wahrscheinlich mit einem Küchenmesser.