Der Handels-Streit mit den USA verringert Chinas Exporte

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Am stärksten sanken die Exporte in die USA, nämlich um 12,5 Prozent. Die Importe aus den USA sanken sogar um 23,3 Prozent. Das heißt, um so viel weniger Waren aus den USA wurden in China verkauft.

Der Rückgang des Handels ist eine Folge des Handels-Streits zwischen den USA und China. Die USA haben Straf-Zölle auf viele Waren aus China eingeführt. China wehrt sich unter anderem damit, dass es weniger Lebensmittel aus den USA kauft.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Die muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem Land in ein anderes Land bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen, wenn Waren in einem anderen Land billiger hergestellt werden. Durch den Zoll werden die Waren aus dem anderen Land teurer.