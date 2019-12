In Frankreich hat ein Generalstreik begonnen

In Frankreich hat am Donnerstag ein Generalstreik der Staats-Angestellten begonnen. Generalstreik bedeutet, dass alle Arbeitnehmer im Land gemeinsam streiken. Den Streik begannen die Angestellten der U-Bahn in Paris und die Angestellten der französischen Eisenbahn. Deshalb konnten die meisten Züge und U-Bahnen nicht fahren.