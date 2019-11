Der LASK gewinnt in der Europa League und erreicht die nächste Runde

Der Fußball-Klub LASK aus Linz hat in der Europa League gegen den Klub Rosenborg Trondheim aus dem Land Norwegen gewonnen. Der LASK siegte in Trondheim mit 2:1. Durch den Sieg hat der LASK die nächste Runde in der Europa League erreicht. Die nächste Runde findet im Februar statt.