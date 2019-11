Viele Schüler demonstrierten wieder für mehr Klima-Schutz

Am Freitag hat der 4. weltweite Protest für mehr Klima-Schutz stattgefunden. In vielen Städten in Österreich gingen vor allem Schüler auf die Straße. Tausende Menschen demonstrierten und forderten, dass mehr gegen den Klima-Wandel getan wird.