Die Österreicher bekommen im Vergleich hohe Pensionen

In Österreich sind die Pensionen höher als in vielen anderen Ländern. Das hat eine Studie der OECD gezeigt. Von den 36 OECD-Ländern hat Österreich die dritt-höchste Netto-Ersatzrate. Die Netto-Ersatzrate ist die Höhe der Pension im Vergleich zum letzten Lohn oder Gehalt.

Die Österreicher bekommen im Durchschnitt 76,5 Prozent von ihrem letzten Lohn oder Gehalt als Pension. Nur in Italien und in Luxemburg sind die Pensionen noch höher als in Österreich. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 49 Prozent.

Erklärung: OECD

Die OECD ist die internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Derzeit sind 36 Länder Mitglied in der OECD. Mitglieder sind zum Beispiel Österreich, Deutschland, die Türkei und die USA. Die OECD will dazu beitragen, dass sich die Mitglieds-Länder wirtschaftlich gut entwickeln. Die OECD-Länder sind meistens reiche Länder.