Tote bei Unwettern in Frankreich und Italien

In Süd-Frankreich und in Nord-Italien hat es am Wochenende schwere Unwetter und Überschwemmungen gegeben. Dabei sind mindestens 5 Menschen gestorben. In einem Gebiet in Frankreich regnete es so stark, dass Straßen zu Flüssen wurden. Viele Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.