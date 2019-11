Mann mit Kopfschuss in Wien-Döbling getötet

Am Montagabend ist in Wien-Döbling ein 47-jähriger Mann getötet worden. Er war gerade mit einer Frau im Hof eines Wohnbaus. Da näherte sich ihnen ein Mann und schoss dem 47-Jährigen in den Kopf. Die Frau wurde bei dem Angriff nicht verletzt.